Епифаний: УПЦ МП только на словах дистанцировалась от Кирилла и РПЦ

По словам Епифания, Московский патриархат "находится в рабской покорности кремлевской тирании".
Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что война является порождением идеологии "русского мира".
Об этом пишет "Украинская правда".
Он подчеркнул, что идеология "русского мира" должна быть осуждена, в том числе с религиозной точки зрения.
"Ибо она Царство Божие подменяет царством кремлевским. Она Триединого Бога заменяет "триединой Русью". Она оправдывает всякое зло, если его цель — служить "русскому миру", — сказал Епифаний.
Глава ПЦУ напомнил, что Кремль сделал церковные институты одним из инструментов своей агрессии.
"Московский патриархат во главе с Кириллом Гундяевым находится в рабской покорности кремлевской тирании и служит ее инструментом. Структуры РПЦ – и это видим не только мы, но признают и независимые международные эксперты – были системно включены в подготовку к агрессии против Украины и ее осуществление", – говорит иерарх.
Епифаний считает, что УПЦ МП, заявляющая, что дистанцируется от патриарха Кирилла и РПЦ, "на деле – остается в подчинении им".
Поэтому он призвал законодательно запретить для любых религиозных организаций в Украине подчинение российским религиозным центрам.
"Кремль превратил эти центры в свои центры влияния, из которых православные, мусульманские, протестантские и другие религиозные лидеры РФ способствуют агрессору и оправдывают его преступления. Украина имеет право защищать себя от российской гибридной агрессии в духовной сфере так же, как защищает себя на поле боя ", – подытожил митрополит Епифаний.
Напомним, что возле Киево-Печерской лавры один из монахов УПЦ МП, комментируя события 2014 года, заявил, что "Донбасс восстал", а "первыми стреляли украинцы". Другая представительница УПЦ МП в Лавре заявила, что война началась из-за грехов украинцев (видео).
Ранее Шевченковский суд столицы избрал меру пресечения наместнику монастыря УПЦ МП в Киево-Печерской лавре митрополиту Павлу в виде двух месяцев домашнего ареста с ношением электронного браслета.
Перед этим СБУ выложила в Сеть аудиозапись разговоров Павла, в которых тот радовался оккупации Херсона.