Епифаний: УПЦ МП только на словах дистанцировалась от Кирилла и РПЦ

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что война является порождением идеологии "русского мира".

Об этом пишет "Украинская правда".

Он подчеркнул, что идеология "русского мира" должна быть осуждена, в том числе с религиозной точки зрения.

"Ибо она Царство Божие подменяет царством кремлевским. Она Триединого Бога заменяет "триединой Русью". Она оправдывает всякое зло, если его цель — служить "русскому миру", — сказал Епифаний.

Глава ПЦУ напомнил, что Кремль сделал церковные институты одним из инструментов своей агрессии.

"Московский патриархат во главе с Кириллом Гундяевым находится в рабской покорности кремлевской тирании и служит ее инструментом. Структуры РПЦ – и это видим не только мы, но признают и независимые международные эксперты – были системно включены в подготовку к агрессии против Украины и ее осуществление", – говорит иерарх.

Епифаний считает, что УПЦ МП, заявляющая, что дистанцируется от патриарха Кирилла и РПЦ, "на деле – остается в подчинении им".

Поэтому он призвал законодательно запретить для любых религиозных организаций в Украине подчинение российским религиозным центрам.

"Кремль превратил эти центры в свои центры влияния, из которых православные, мусульманские, протестантские и другие религиозные лидеры РФ способствуют агрессору и оправдывают его преступления. Украина имеет право защищать себя от российской гибридной агрессии в духовной сфере так же, как защищает себя на поле боя ", – подытожил митрополит Епифаний.

Напомним, что возле Киево-Печерской лавры один из монахов УПЦ МП, комментируя события 2014 года, заявил, что "Донбасс восстал", а "первыми стреляли украинцы". Другая представительница УПЦ МП в Лавре заявила, что война началась из-за грехов украинцев (видео).

Ранее Шевченковский суд столицы избрал меру пресечения наместнику монастыря УПЦ МП в Киево-Печерской лавре митрополиту Павлу в виде двух месяцев домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Перед этим СБУ выложила в Сеть аудиозапись разговоров Павла, в которых тот радовался оккупации Херсона.

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