Епифаний заявил, что глава РПЦ Кирилл встал на сторону антихриста

Он напомнил, что именно патриарх Кирилл — сотворец и проводник преступной идеологии "русского мира".

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний считает, что глава РПЦ патриарх Кирилл сделал выбор в пользу дел антихриста.

Об этом Епифаний сказал, комментируя зверства россиян в Ирпене, Буче, Гостомеле и других городах и селах Киевщины.

Митрополит обратил внимание, что российские оккупанты сейчас "продолжают черное, дьявольское дело, которое совершали войска царя Петра, вырезанные и сожженные Батуриным".

"Они делают то же, что российско-большевистские банды, пролившие реки крови во время так называемого "красного террора". Они – продолжатели преступлений Сталина, продолжатели репрессий и Голодомора-геноцида, которые были спланированы в том же кровавом Кремле для уничтожения украинского народа", — сказал иерарх.

Епифаний считает, что идеология "русского мира" идентична идеологии нацизма, потому что оправдывает насилие, убийство, войну и геноцид, а потому должна быть отвергнута и осуждена так же, как осужденный нацизм.

Он напомнил, что именно патриарх Кирилл — сотворец и проводник преступной идеологии "русского мира".

"Он (Кирилл — Ред.) вместе с подчиненными не только всячески разжигал этот костер, но и открыто, от имени Бога и Церкви, лживыми устами благословил палачей и убийц на их черное дело. Речь идет о добре и зле как таковом и о собственном выборе для каждого: ты с Богом с дьяволом? Кирилл Гундяев свой выбор в пользу дел антихриста уже сделал", — сказал глава ПЦУ.

Отметим, что 3 апреля патриарх Кирилл демонстративно совершил богослужение в главном храме вооруженных сил РФ, который раньше хотели украсить мозаиками Путина и Сталина. Во время проповеди Кирилл заявил, что служба в армии России – это "подвиг".

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