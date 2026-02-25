Епископ ПЦУ рукополагал уклонистов в священников: сколько мужчин избежало мобилизации

Епископ Кирилл (Михайлюк) / © Фото из открытых источников

В Ивано-Франковске суд взял под стражу епископа ПЦУ Кирилла (Михайлюка), подозреваемого в выдаче фиктивных удостоверений о рукоположении в сан священнослужителей для уклонения от мобилизации.

Об этом передает Zaxid.net и местное издание «Бліц-Інфо» со ссылкой на решение суда.

Срок действия меры пресечения — 60 суток. Согласно материалам следствия, СБУ ходатайствовала о содержании подозреваемого под стражей. Суд частично удовлетворил это ходатайство. Подозреваемому епископу разрешили выйти под залог в размере 233 тыс. грн.

По данным СМИ, епископ Кирилл находится под стражей в Ивано-Франковском учреждении отбывания наказаний №12.

Рукополагал уклонистов в дьяконы и священники, чтобы «отмазать» от мобилизации: скандал в ПЦУ

Епископ Кирилл (Михайлюк) до недавнего времени был руководителем Ужгородско-Хустской епархии ПЦУ.

По данным следствия, епископ наладил коррупционную схему, где выдавал военнообязанным фиктивные документы о рукоположении в сан диакона. Кирилл лично сопровождал своих «ставленников» в ТЦК в церковной рясе, чтобы подтвердить их статус священнослужителей и обеспечить отсрочку от призыва. За свои «услуги» епископ брал вознаграждение от 1000 до 2000 долларов США.

Сколько уклонистов стали священнослужителями

По данным «Бліц», фиктивные документы о хиротонии получили около 40 уклонистов. Zaxid.net дает другие цифры. По их данным, сан диакона или священника могли незаконно получить 25 мужчин, среди которых жители Львова, Стрыя, Ивано-Франковска, Закарпатья.

Реакция церкви

Из-за этого скандала Синод ПЦУ отстранил 62-летнего епископа Кирилла от управления Ужгородской епархией и отправил его «на покой» (пенсию). Также ему запретили совершать таинства хиротонии и выдавать какие-либо официальные документы о принадлежности лиц к духовенству.

Ранее мы писали, что на Буковине поп УПЦ МП с сообщником переправляли уклонистов в Румынию.