Эпицентр вместе с The LEGO Group обустроили детские комнаты в социальных центрах Киева

Инициатива стала частью масштабной кампании Эпицентра по поддержке детей. А проект «LEGO приобрети – деткам помогай!» объединил бизнес и покупателей вокруг важной цели – создание современного пространства для обучения и комфортного пребывания детей. Именно благодаря покупателям сети "Эпицентр", выбиравшим наборы LEGO в декабре 2025 года в магазинах ЭПиК, удалось создать эти просторы. Общая сумма пособия составила полмиллиона гривен.

«В Украине каждый знает: когда бизнесы объединяются, рождаются настоящие добрые дела. Именно так мы поступаем в Эпицентре. Вместе с The LEGO Group нас объединяет совместное стремление поддерживать детей, создавать для них простор заботы, развития и радости. И мы рады, что уже не первый год можем это делать вместе», — отметила Ирина Шинкаренко, заместитель председателя ООО «Эпицентр К» в сфере коммуникаций, рекламы, связей с общественностью и СМИ.

В рамках проекта комнаты обустроили всем необходимым для развития, творчества и отдыха детей всех возрастов. Пространства оснащены мебелью, техникой для ежедневных нужд, систем хранения, детскими книжками, канцелярией и, конечно, наборами LEGO.

«Целью инициативы является создание среды, где дети могут играть, развиваться и чувствовать заботу», — прокомментировал Юрий Котылко, менеджер по продажам The LEGO Group (Украина).

Оба центра оказывают безвозмездную психосоциальную, юридическую помощь детям и взрослым, поэтому создание комфортного детского пространства здесь имеет особое значение, ведь здесь каждый день много посетителей.

«Для родителей очень важно, чтобы их дети находились в безопасной, современной среде. Такие инициативы помогают нам создавать именно такие пространства, где всегда детский смех, где каждый может получить качественные услуги , — подчеркнула Галина Скипальская, исполнительный директор Международного благотворительного фонда «Украинский фонд общественного здоровья» и Директор представительства HealthRight International (Право на здоровье) в Украине.

В компании подчеркивают: этот проект – пример того, как даже обычная покупка может стать частью большого доброго дела.

«Мы искренне благодарны всем присоединившимся к инициативе покупателям. Благодарим нашего надежного и неравнодушного партнера и поставщика - The LEGO Group - именно вместе нам удалось создать пространства, где дети могут испытывать радость, безопасность и поддержку» , - отметила Елена Соловьева, директор направления «Детские товары» сети «Эпицентр К».

Это уже не первый совместный проект компании и The LEGO Group — ранее в рамках сотрудничества была обустроена игровая комната в Киевской городской детской больнице №1.

В общей сложности за последние годы Эпицентр направил почти 6 млн грн в поддержку детей уязвимых категорий населения. Компания продолжает объединять вокруг себя тысячи украинцев, готовых поддерживать детей и вместе создавать больше хороших историй.