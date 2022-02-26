"еПоддержка" временно не будет принимать новые заявки — Федоров

Ковидную "тысячу" и дальше можно перечислить украинским военным.

С сегодняшнего дня программа "еПоддержка" временно не будет принимать новые заявки, поскольку отсутствует связь с реестрами.

Украинцы, уже оставившие заявки, получат средства.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Вчера мы запустили возможность перечислить ковидную тысячу для украинской армии через Portmone в фонд Вернись живым. Если вы еще ее не потратили, то можете сделать это по ссылке ", — говорится в сообщении.

В фонд "Вернись живым" можно отправить как остаток с вашей карты "еПоддержка", так и всю сумму от государства — 1000 грн.

Он также сообщил, что за полтора дня ВСУ получили 200 миллионов гривен от украинцев.

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