"еПоддержка" временно не будет принимать новые заявки — Федоров

Ковидную "тысячу" и дальше можно перечислить украинским военным.
С сегодняшнего дня программа "еПоддержка" временно не будет принимать новые заявки, поскольку отсутствует связь с реестрами.
Украинцы, уже оставившие заявки, получат средства.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
"Вчера мы запустили возможность перечислить ковидную тысячу для украинской армии через Portmone в фонд Вернись живым. Если вы еще ее не потратили, то можете сделать это по ссылке ", — говорится в сообщении.
В фонд "Вернись живым" можно отправить как остаток с вашей карты "еПоддержка", так и всю сумму от государства — 1000 грн.
Он также сообщил, что за полтора дня ВСУ получили 200 миллионов гривен от украинцев.
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