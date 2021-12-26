"Эпоха позднего бюджетного распила": "стоунжендж" за 1,5 млн гривен в Харькове шокировал Сеть (фото)

Харьковский кромлех больше напоминает сложенные друг на друга шлакоблоки.

В Харькове соорудили нечто вроде внесенного в список Всемирного наследия каменного мегалитического сооружения в Великобритании, Стоунхенджа. Правда, харьковский кромлех больше напоминает сложенные друг на друга шлакоблоки, но обошелся такой "мегалит" в 1,5 млн. гривен.

Об этом сообщил депутат Харьковского городского совета Игорь Черняк.

"Этот "Харьковский Стоунхендж" стоил 1,5 миллиона гривен. Полтора миллиона за вот это вот... артобъект, прости Господи. Инсталляция "Деньги в никуда". Харьков. Эпоха позднего бюджетного распила", — написал Черняк.

Композиция визуально напоминает известный Стоунхендж, но, по мнению многих пользователей Сети, она не стоит потраченных на нее средств.

И это действительно стоит денег?

Где эта "шедевра" находится?

Создатели Стоунхенджа дико смеются.

Я искренне надеялся, что это просто местные наскладывали камни.

На "Портале харьковчанина" отмечается, что действительно такой проект, автором которого является Евгений Кулик, выиграл в конкурсе и получил из городского бюджета финансирование на реализацию в размере 1 482 680 грн.

"Для повышения качества жизни харьковчан, повышения культуры и туристической привлекательности города Харькова в рамках этого проекта на придомовых территориях предлагается инициатива по образованию объектов, имитирующих исторические. В частности предлагается возведение выставочно-образовательного объекта под названием: "Скифская наследие", — говорится в описании проекта.

Напомним, что в Днепре посыпать тротуары в четыре раза быстрее – по всему городу установили две сотни песчаных "мушель ", идею которых подсмотрели за границей.

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