"Эпопея" с французскими инструкторами: в Минобороны Украины расставили точки над "і"

В Минобороны объяснили, что по состоянию на сегодняшний день до сих пор продолжаются дискуссии с Францией и другими странами по этому вопросу.

Министерство обороны Украины объяснило запутанную историю с отправкой французских инструкторов на территорию нашего государства.

В Минобороны напомнили, что с февраля 2024 года Украина выразила заинтересованность в перспективе приема на своей территории иностранных инструкторов.

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Однако по состоянию на сегодняшний день продолжаются дискуссии с Францией и другими странами по этому вопросу.

"Минобороны совместно с Генштабом начали внутреннюю работу над соответствующими документами по этому вопросу, чтобы не тратить время на согласование бюрократических моментов, когда будет принято соответствующее решение", – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по результатам видеовстречи с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню заявил, что "приветствует инициативу Франции направить в Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих".

Сырский уточнил, что подписал документы, позволяющие первым французским инструкторам посетить украинские учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом. Такое заявление главкома украинские и зарубежные СМИ восприняли как констатацию отправки французских военных инструкторов в Украину.

Однако впоследствии французские СМИ со ссылкой на Минобороны Франции сообщили, что отправка инструкторов пока не подтверждается и этот вопрос еще изучается.

Ранее президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция рассматривала ввод войск, если бы россияне прорвали линию фронта и Украина попросила о помощи.

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