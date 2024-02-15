Эпопея вокруг мобилизации продолжается: стало известно, какие правки хотят внести в законопроект

В частности, в законопроект о мобилизации уже подали правку о возвращении аспирантам-контрактникам отсрочки от призыва на военную службу. Вот

Эпопея вокруг законопроекта о мобилизации продолжается. У Рады есть менее двух недель на внесение правок перед голосованием во втором чтении.

Но это ли именно то, о чем просили украинцы, и как будет выглядеть документ — в эксклюзиве TSN.ua.

Предыстория о законопроекте

Вокруг законопроекта о мобилизации было уже столько скандалов, чтобы все перечислить нужно очень много времени. Из основного: когда документ впервые подали в Раду, текст ошарашил всех украинцев: там и планировали забрать отсрочку у лиц с инвалидностью 3-й группы, и у студентов аспирантов на контракте, а уклоняющимся от похода в ТЦК обещали блокировать счета.

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Шумиха было на всю страну. Документ вернули на доработку инициатору, то есть Кабмину, но по его возвращении в Раду, вопросов и нареканий все еще оставалось много. Отсрочку для лиц с инвалидностью всех групп вернули, а от блокировки счетов не отказались, судьба студентов аспирантов тоже была под вопросом. С многочисленными замечаниями к законопроекту выступил и уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, он выписал возражения на 9 страниц.

Замечания от бизнеса

Еще больше претензий к некоторым пунктам было и у бизнеса, там вообще заявили, что старая новая версия законопроекта угрожает экономике страны в будущем. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Европейской Бизнес Ассоциации. Там предупреждают о "неисправимых последствиях" для экономики, если законопроект в таком виде пройдет и дальше.

Представители бизнеса расписали, что им не нравится. В частности, речь идет о регистрации в электронном кабинете призывника. Отмечают, что это не должно быть обязанностью, поскольку у всех граждан Украины нет технических средств и доступ к интернету.

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Они выступают и против нормы, что днем вручения повестки, есть не день ее получения, а день ее отправки, и опасаются, что фактически кого-либо можно будет обвинить в уклонении без предоставления реальных доказательств, а еще отмечают, непонятно, как будет работать обязательно военный учет граждан, постоянно проживающих за границей. Ну и еще много замечаний. Но есть и предложение

Что говорят в Верховной Раде?

О том, что вопросов обновленной версии законопроекта много, не возражал и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Обещал – над документом еще будут работать. И вот это произошло! В Верховной Раде продолжается работа над законопроектом, принятым в первом чтении со скандальными нормами. Арахамия отметил, что будут искать компромиссы, а первые заседания межфракционной рабочей группы состоятся на следующей неделе. Об этом идет речь на сайте Верховной Рады.

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"Нормы, касающиеся инвалидов и их смотрителей, не будут меняться – мы просто оставим все в редакции действующего законодательства. Это то, что требуют и сами люди с инвалидностью, и их семьи. Что касается мобилизации аспирантов, то мы пересматриваем норму, чтобы устранить" несправедливость. Авторы законопроекта предлагают предоставлять бронирование тем, кто учится на бюджете, а вот тем, кто учится по контракту, почему-то в этом отказывают. Мы не должны дискриминировать людей по способу оплаты", — говорится в сообщении.

Что будет со студентами

Тем временем нардеп Роман Грищук заявил, что в законопроект о мобилизации уже подали правку о возвращении аспирантам-контрактникам отсрочки от призыва на военную службу. Теперь эту правку должен рассмотреть профильный комитет по вопросам нацбезопасности. В то же время Арахамия отметил, что в ВРУ выступают против блокирования счетов украинцев.

"Мы не согласны, чтобы по решению ТЦК арестовывали счета украинцев – внутри государства или за рубежом. Эта норма в Раде точно не пройдет, потому что на это нет голосов. Я лично не знаю ни одного человека в парламенте, который бы поддержал такое решение", – указано в сообщении.

Напомним, что блокировать счета предлагалось после того, как мужчина просрочил все сроки явки в ТЦК после получения повестки, кроме того, говорилось и о том, что будут ограничивать право пользования собственной машиной. Например, группа депутатов предложила выплачивать единовременную сумму в 200 тыс. грн. для офицеров, подписавших контракт с ВСУ на 3 года после 24 февраля 2022-го. Об этом сообщил соавтор законопроекта Роман Костенко, секретарь парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.

В этом документе также предлагаются дополнительные выплаты за уничтожение или захват вражеской техники. К примеру, если военный уничтожит танк, то получит за это 200-370 тыс. грн., а за ударный БПЛА – 30-100 тыс. грн. Предполагается, что и командиры этих бойцов также получают вознаграждение, например непосредственный командир – 5% суммы.

А также предлагают за государственные средства пожизненное страхование для них и их семей. Кроме этого, есть пункт и по демоблизации с четкими сроками: увольнение через 36 месяцев службы, или через 18, из которых 12 месяцев военный выполнял непосредственно боевые приказы. А вот новых бойцов, говорят, должны готовить не менее 3 месяцев после мобилизации и предлагают установить механизм контроля за прохождением обучения.

Почему все так долго?

Впрочем, украинцев пытался успокоить и секретарь СНБО Алексей Данилов. Обещал, что мобилизация будет справедливой. Он пояснил, что не будет такого, что какие-то нормы в законопроекте, а тем более законе будут противоречить украинской Конституции.

Законопроект о мобилизации может быть проголосован уже во время следующего пленарного заседания. Все будет зависеть от того, как будут проходить консультации на следующей неделе. Если будет найден компромисс, а парламентские партии договорятся, то будем двигаться быстро”, — говорится в сообщении.

Между тем спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук говорит, что сейчас в парламенте продолжается "большая дискуссия" относительно законопроекта об усовершенствовании мобилизации: по его словам, второе чтение может состояться не ранее 21 февраля.

"У Верховной Рады есть 14 дней между первым и вторым чтением, чтобы народные депутаты могли внести свои поправки. Сейчас ведется большая дискуссия… дальше он дорабатывается в комитете, как только комитет будет готов. Но все равно это будет не раньше 21 февраля, потому что это последний день, когда можно подавать поправки к этому законопроекту. Учитывая, какой пространный коридор этих поправок, я думаю, что некоторое время понадобится и комитету на учет или не учет этих поправок».

Добавим, что на проведение мобилизации 2024 года в бюджете заложено ориентировочно 720 млрд грн расходов.

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