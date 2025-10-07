Эпопея с "Томагавками": нардеп объяснил, на сколько затянется процесс

Ракета "Томагавк"

Президент США Дональд Трампа может принять решение о предоставлении Украине «Томагавков». Дело в том, что эпопея с передачей ракет может затянуться на несколько месяцев.

Об этом написал глава постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

В чем проблема

Как пояснил Чернев, процесс передачи Украины ракет затянется на час. Более того, не факт, что мы сразу сможем их применять.

«Все будет не так быстро, как хотелось. Потому что это, прежде всего, средство давления на Путина и попытка заставить его пойти на переговоры, и только потом усиление наших военных способностей», — отметил специалист.

Трамп использовав формулировку о том, что он «почти» решил, что не хочет эскалации. Более того, его интересовать, как именно эти ракеты будут использоваться.

Чернев подчеркнул, как определены этапы:

могу передумать и не снабжать;

могу поставить, но не разрешить использовать

могу разрешить использовать только по конкретным целям и так далее.

И на каждом из этих этапов, добавляет председатель, Путину дается возможность отступить и пойти на переговоры.

«А потому, скорее всего, снабжение и использование ракет будет очень постепенным. Сначала ракеты нам дадут, но несколько штук или несколько десятков, но стрелять ими сразу не позволять и удивляться по реакции кремля. Если реакции не последует — сможем ударить несколькими по российскому приграничью. Если же Путин и после этого не пойдет на переговоры — радиус сможем немного увеличить, а поставки будет немного расти», — отмечает он.

Как отмечает Чернев, радиус применения и объем поставок ракет будут увеличиваться по мере того, как президент РФ будет продолжать эскалацию войны.

«И, наконец, только через некоторое время все ограничения будут сняты, кроме возможно ударов по кремлю и непосредственно по Путину. Вся эта эпопея может занять не менее нескольких месяцев. Но это уже реальное давление и реальный аргумент», — заключил Егор Чернев.

Ранее Зеленский обратился к Трампу, попросив предоставить Украине ракеты «Томагавк». Украинский лидер аргументировал, что такое современное оружие могло бы вынудить президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров для заключения мирного соглашения.

Зеленский также сообщил, что Трамп отнесся благосклонно к его просьбе относительно дальнобойных крылатых ракет, которые позволили бы Киеву наносить удары по целям в Москве.