Эрдоган намерен провести встречу Зеленского и Путина в ближайшее время

В то же время пресс-секретарь Путина заявил, что такая встреча возможна после полной проработки текста договора между РФ и Украиной.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен провести встречу президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина в ближайшее время.

Об этом сообщает Anadolu Agency.

"Эрдоган намерен в ближайшее время провести переговоры с Путиным и Зеленским, он добавил, что конечная цель – свести их вместе", — сообщает турецкое издание.

Российские СМИ отмечают, что Эрдоган хотел бы поговорить с Путиным и Зеленским на этой неделе.

В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что встреча Зеленского и Путина возможна после полной проработки текста договора между Россией и Украиной.

"Мы и раньше говорили, что встрече на самом высоком уровне должно предшествовать финализация работы по тексту договора, визирование и парафирование этого текста со стороны высокопоставленных чиновников. И только потом уже можно говорить о встрече на самом высоком уровне. Не стал бы давать какие-то четкие рамки", — отметил он.

Напомним, премьер Италии Марио Драги рассказал о результатах своего вчерашнего телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путным и сообщил, что глава Кремля пока не намерен прекращать войну в Украине и встречаться с Владимиром Зеленским. По словам Драги, на вопрос, когда ожидается прекращение огня в Украине, даже временного, Путин сказал, что "условия не созрели". Также в разговоре с премьером Италии глава Кремля заявил, что время для встречи с президентом Украины еще не наступило.

Как сообщалось, с начала войны российские оккупанты убили в Украине 148 детей, выросло и число раненых — их 232.

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