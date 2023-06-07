Эрдоган предлагает расследовать подрыв Каховской ГЭС вместе с экспертами из России

Турецкий лидер утверждает, что для выяснения обстоятельств взрыва нужно соблюдать "метод переговоров".

В среду, 7 июня, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил создать международную комиссию по расследованию взрыва на дамбе Каховской гидроэлектростанции, включив в нее экспертов из государства-агрессоры.

Об этом сообщили в офисе турецкого лидера.

"В ходе разговора президент Эрдоган заявил, что для детального расследования взрыва на Каховской дамбе может быть создана комиссия с участием экспертов противоборствующих сторон, ООН и международного сообщества, включая Турцию", — говорится в сообщении.

Также читайте Западные эксперты назвали вероятную причину разрушения Каховской дамбы

В офисе Эрдогана утверждают, что Турция готова присоединиться к переговорам по поводу этого инцидента так же, как это было во время переговоров по так называемому "зерновому коридору".

Подчеркивая, что невозможно будет предотвратить человеческие потери, которые происходят ежедневно, поскольку конфликты продолжаются, президент Эрдоган сказал, что его страна будет решительно продолжать свои усилия по установлению справедливого мира. При этом, по его словам, "идея возвращения к переговорам должна доминировать".

Напомним, лидер Турции Реджеп Эрдоган заявил, что не вводит санкции против России, поскольку его страна "наладила контакты со всеми странами мира", в том числе с Россией.

Читайте также: