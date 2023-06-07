Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Эрдоган предлагает расследовать подрыв Каховской ГЭС вместе с экспертами из России

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
1711
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Эрдоган предлагает расследовать подрыв Каховской ГЭС вместе с экспертами из России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предлагает расследовать подрыв Каховской ГЭС вместе с экспертами из России / Фото: Associated Press

Турецкий лидер утверждает, что для выяснения обстоятельств взрыва нужно соблюдать "метод переговоров".

В среду, 7 июня, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил создать международную комиссию по расследованию взрыва на дамбе Каховской гидроэлектростанции, включив в нее экспертов из государства-агрессоры.

Об этом сообщили в офисе турецкого лидера.

"В ходе разговора президент Эрдоган заявил, что для детального расследования взрыва на Каховской дамбе может быть создана комиссия с участием экспертов противоборствующих сторон, ООН и международного сообщества, включая Турцию", — говорится в сообщении.

В офисе Эрдогана утверждают, что Турция готова присоединиться к переговорам по поводу этого инцидента так же, как это было во время переговоров по так называемому "зерновому коридору".

Подчеркивая, что невозможно будет предотвратить человеческие потери, которые происходят ежедневно, поскольку конфликты продолжаются, президент Эрдоган сказал, что его страна будет решительно продолжать свои усилия по установлению справедливого мира. При этом, по его словам, "идея возвращения к переговорам должна доминировать".

Напомним, лидер Турции Реджеп Эрдоган заявил, что не вводит санкции против России, поскольку его страна "наладила контакты со всеми странами мира", в том числе с Россией.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1711
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация