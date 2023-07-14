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Эрдоган заявил, что Путин согласился на продление зернового соглашения — AFP

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Эрдоган заявил, что Путин согласился на продление зернового соглашения — AFP

Путин согласился продлить зерновую сделку / Фото: ТСН.ua

Подробностей пока не разглашают.

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган заявил, что российский диктатор Путин согласился продлить зерновое соглашение.

Об этом сообщает AFP.

"Эрдоган заявил, что Путин согласился на продление черноморского зернового соглашения", — сообщает информационное агентство.

Пока подробностей относительно продления зернового соглашения нет.

Продление зернового соглашения и условия Кремля: что известно

С начала полномасштабной войны российская террористическая армия блокирует украинские порты, не разрешая Украине экспортировать свою продукцию за границу. Именно тогда по инициативе Украины, Турции и ООН было сформировано зерновое соглашение, согласно которому оккупанты согласились пропустить танкеры с зерном из украинских портов на юге.

В июле 2023 года российский режим начал заявлять, что он больше не согласится на продление инициативы.

Для этого в Кремле выдвинули два требования: одно   непосредственно касается семьи соратника Путина, секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева. Вторым требованием, по информации нардепа, есть запуск на мировой рынок российского аммиака.

Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш написал главе Кремля Путину письмо, где просил сохранить "зерновое соглашение".

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Дата публикации
Просмотры
1119
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