Эрдоган заявил о готовности Турции стать площадкой для украино-российских переговоров

Турецкий лидер пригласил на саммит президентов России и Украины.

В четверг, 3 февраля, во время переговоров в Киеве турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому провести саммит с президентом России Владимиром Путиным в Турции.

Об этом Эрдоган сообщил во время совместной пресс-конференции с украинским президентом.

Также читайте В Кремле объяснили, при каких условиях Путин готов поехать в Турцию на встречу с Эрдоганом

“Как я отмечал ранее, Турция готова делать все необходимое, чтобы закончился кризис двух соседних через море, дружественных стран. На сегодняшних переговорах я еще раз подчеркнул, что мы с удовольствием примем в Турции саммит на уровне лидеров или переговоры на техническом уровне. Ведь Турция действует, руководствуясь логикой — думать, как снизить градус, вместо того, чтобы раздувать пожар”, — отметил турецкий лидер.

Напомним, ранее глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже предлагал организовать встречу президентов Украины и России.

Читайте также: