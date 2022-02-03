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Эрдоган заявил о готовности Турции стать площадкой для украино-российских переговоров

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Эрдоган заявил о готовности Турции стать площадкой для украино-российских переговоров

Турецкий лидер пригласил на саммит президентов России и Украины.

В четверг, 3 февраля, во время переговоров в Киеве турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому провести саммит с президентом России Владимиром Путиным в Турции.

Об этом Эрдоган сообщил во время совместной пресс-конференции с украинским президентом.

“Как я отмечал ранее, Турция готова делать все необходимое, чтобы закончился кризис двух соседних через море, дружественных стран. На сегодняшних переговорах я еще раз подчеркнул, что мы с удовольствием примем в Турции саммит на уровне лидеров или переговоры на техническом уровне. Ведь Турция действует, руководствуясь логикой — думать, как снизить градус, вместо того, чтобы раздувать пожар”, — отметил турецкий лидер.

Напомним, ранее глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже предлагал организовать встречу президентов Украины и России.

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