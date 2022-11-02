Эрдоган заявил о возобновлении работы "зернового коридора" из Украины

Президент Турции заявил, что движение судов с украинскими зерновыми продуктами возобновлено.

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган заявил, что движение судов "зерновым коридором" из Украины возобновлено в среду, 2 ноября, после телефонного разговора между министрами обороны Турции и России.

Об этом пишет агентство Anadolu.

"Глава государства отметил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром. По его словам, глава оборонного ведомства России сообщил турецкому коллеге, что поставки агропродукции "зерновым коридором" будут возобновлены сегодня, 2 ноября, с 12:00", — сообщает агентство.

Эрдоган также отметил, что накануне обсуждал тему "зернового коридора" с президентом России Владимиром Путиным.

"Зерновая сделка"

29 октября Минобороны России заявило, что останавливает действие "зернового соглашения" после взрывов в Севастополе, когда были повреждены корабли Черноморского флота РФ.

Путин заявил, что украинская сторона нанесла удары по российским судам беспилотниками длиной 6 метров, которые имели на борту 500 тонн взрывчатки.

В Госдепартаменте США заявили, что РФ снова делает еду оружием против украинцев и что заявления России о приостановлении "зернового соглашения" оказывают "немедленный, вредный эффект на глобальную продовольственную безопасность".

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели 1 ноября телефонный разговор о "зерновом соглашении".

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