Ермак анонсировал открытие одного из аэропортов: как это возможно во время войны

Глава Офиса президента Андрей Ермак во время своей поездки в США анонсировал возможное открытие одного из аэропортов Украины для гражданских полетов.

Андрей Ермак заявил, что в Украине работают над защитой неба от российских авиаударов. Успех в этом вопросе позволит открыть один из аэропортов Украины.

Об этом руководитель ОП сказал во время своего выступления в Институте Хадсона.

"Усиление ПВО станет залогом восстановления. Для восстановления Украины нужен надежный зонтик. В частности, его усиление позволит нам снова открыть один из аэропортов Украины. Мы уже работаем над этим с нашими партнерами. Это признак того, что близится переломный момент в войне. Следующий год станет решающим в этом отношении”, — заявил Ермак.

Он не назвал конкретные временные рамки открытия аэропорта, однако из контекста его выступления можно понять, что речь идет о работе гражданского аэропорта еще до окончания войны с Россией.

Летом 2023 г. в Украине начали активно обсуждать вопрос возобновления полетов гражданской авиации, которое полностью прекратилось после 24 февраля 2022 года. Выдвигались идеи открытия аэропортов в Киеве, Львове, Одессе или Ужгороде, однако тогда до конкретных решений и действий не дошло.

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