Ермак будет оспаривать решение МОК о дисквалификации Гераскевича

Андрей Ермак / © Associated Press

Реклама

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак в качестве адвоката примет участие в обжаловании решения МОК о дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича из Олимпиады-2026.

Об этом сообщил ветеран и основатель юридической компании «Миллер» Маси Найем в эфире «Эспрессо».

«Уже (адвокат — Ред.) Евгений Пронин подал апелляцию — там есть короткий срок: в течение 24 часов. Еще один новоиспеченный адвокат тоже присоединился. Думаю, он сам об этом скажет, как только захочет обнародовать это публично. То есть он только обновил свидетельство. Думаю, что вы догадаетесь, о ком идет речь», — говорил Наем, намекая на Ермака.

Реклама

На уточняющий вопрос ведущего, есть ли этот таинственный адвокат Андреем Ермаком, Найем ответил утвердительно.

«Андрей Борисович Ермак так и есть. Он сказал, что у него есть экспертиза. Возможно, она и есть — я действительно честно не следил за его адвокатской деятельностью. У господина Андрея Борисовича, насколько мне известно, с 12 декабря 1995 есть свидетельство адвоката. Поэтому он присоединился, коммуникация сейчас проходит на уровне президента», — сказал Маси Найем.

Найем признал, что имеет много претензий к Ермаку, но призвал отвергнуть внутренние склоки, чтобы на внешней арене защитить украинского спортсмена.

Напомним, 23 января 2026 года Андрей Ермак восстановил право на адвокатскую деятельность, которой не занимался с февраля 2020 года, когда возглавил Офис президента.

Реклама

Ранее сообщалось, что украинский скелетонист Владислав Гераскевич был дисквалифицирован Международным Олимпийским комитетом за отказ не одевать шлем с фотографиями погибших в результате российской полномасштабной войны украинских спортсменов.

ТСН.ua собрал все, что известно об этом громком скандале.