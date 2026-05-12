Андрей Ермак / © Associated Press

Реклама

Бывший руководитель Офиса Президента Андрей Ермак мог согласовывать назначение топ-чиновников, основываясь на советах гадалки, подписанной в его контактах как «Вероника Феншуй Офис». Соответствующие данные по перепискам подозреваемого объявила сторона обвинения во время судебного заседания.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua. Дмитрий Фурдак из зала суда.

По версии следствия, в мессенджерах экс-чиновника выявлены диалоги о согласовании кандидатур на должности главы правительства, министра здравоохранения и заместителя председателя ОП Олега Татарова. Как утверждает сторона обвинения, выбор кандидатов обсуждался с учетом дат рождения.

Реклама

Андрей Ермак на вопросы журналистов о вероятном влиянии на кадры из-за консультаций с контактом «Вероника Феншуй Офис» ответил лаконично:

«Мы завтра все прокомментируем. Когда будет выступать мой адвокат, он ответит на все моменты, которые сегодня мы услышали от стороны обвинения».

В свою очередь защитник бывшего руководителя Офиса Президента, реагируя на упреки прокуратуры, обратил внимание на формулировку следствия.

«Слово вероятно — есть ответ на ваш вопрос», — отметил адвокат.

Реклама

Ермак получил подозрение из-за «Династии» — что известно о деле

Напомним, бывшего главу ОП подозревают в отмывании средств на строительстве элитного коттеджного городка под Киевом через кооператив Солнечный берег.

По версии НАБУ и САП, Ермак был частью организованной группы, которая отмыла 460 миллионов гривен. Деньги вкладывали в строительство роскошных коттеджей в селе Козин в Киевской области (городок «Династия»).

К слову, Высший антикоррупционный суд сегодня рассматривает меру пресечения для бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Новости партнеров