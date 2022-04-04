Ермак назвал приоритеты Украины и сказал, при каких условиях может рассматриваться ослабление санкций в РФ

Ермак назвал приоритеты Украины и сказал, при каких условиях может рассматриваться ослабление санкций в РФ

Также руководитель Офиса президента озвучил компромиссы, на которые никогда не согласится Украина.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал приоритеты Украины и озвучил, на какие компромиссы Украина никогда не пойдет, чтобы установить мир.

"Прежде всего, для Украины сегодня является приоритетом: прекращение войны, создание новой системы безопасности, потому что ее не существует, кто бы что ни говорил. После этой войны ее просто не существует в мире. Поэтому это — главное", — сказал Ермак в интервью ю телеведущей канала 1+1 Натальи Мосейчук.

Он добавил, что сегодня Украина и ее партнеры, тоже являвшиеся участниками Будапештского меморандума, за исключением России, "практически все сделали официальные заявления, о том, что о ослаблении санкционного режима в отношении РФ вообще не идет речь".

"Любые даже мысли (об ослаблении санкций. — Ред) могут появляться только после того, как все российские войска выйдут с территории Украины. Украина никогда не будет рассматривать никакие компромиссы касающиеся независимости, территориальной целостности и суверенитета. Это для нас — не допустимо", — добавил он.

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