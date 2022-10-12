Ермак назвал шестой "Рамштайн" историческим: "Принимаются решения о закрытии неба"

Усиление системы ПВО Украины – это то, что нам нужно, заявил глава ОП.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил 12 октября, что шестая встреча в формате "Рамштайн" является исторической для Украины из-за принятия решений о предоставлении государству систем ПВО.

Об этом Ермак написал в Сети.

"Очередной "Рамштайн". Для нас он исторический, потому что принимаются решения о закрытии украинского неба. Усиление системы ПВО Украины – это то, что нам нужно", – говорится в заявлении.

"Мы в постоянном диалоге с нашими союзниками. Именно современные системы ПВО для Украины были темой наших последних разговоров с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном", – проинформировал глава ОП.

Что известно о шестой встрече в формате "Рамштайн"

Шестой "Рамштайн" начался в Брюсселе 12 октября и продлится до 13 октября с участием глав Министерств обороны и военачальников из почти 50 стран мира.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ожидает от встречи прогресса по предоставлению систем ПВО, ПРО и других видов вооружения и боеприпасов.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, именно на системах ПВО для Украины и сфокусируются союзники на шестом "Рамштайне".

Отметим, что во время встречи в Германии сообщили, что передадут Украине в ближайшие недели САУ Panzerhaubitze 2000 и РСЗО MARSII.

НАТО обещает Украине больше систем ПВО: результаты первого дня "Рамштайна"

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