Ермак неделями отбивался от увольнения и хотел отставки Малюка — источники

Василий Малюк

Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак в течение последних недель настойчиво пытался добиться увольнения с должности главы СБУ Василия Малюка, который аргументировал президенту, что увольнение главы ОП крайне необходимо.

Об этом ТСН.ua сообщили собственные источники в силовых структурах.

Как рассказал источник, Ермак «отбивался от увольнения как мог» в течение нескольких недель, однако, как оказалось, безуспешно.

«В частности, в кулуарах ВР запускали "обсуждения" относительно того "будут ли голоса за отставку Малюка?". Были попытки "повесить" на СБУ "Мидас", мол "это Служба не уследила, нужны кадровые решения"», — рассказали нам источники.

Отставка Андрея Ермака

Отставка Андрея Ермака 28 ноября стала одним из самых масштабных политических сдвигов времен полномасштабной войны. Он покинул пост после того, как к нему пришли с обысками НАБУ и САП. Это произошло в рамках расследования коррупции в сфере энергетики. Следствие проверяет возможное хищение средств государственных предприятий, в частности «Энергоатома», на суммы, которые оцениваются в сотни миллионов долларов. Хотя подозрение Ермаку не выдвинуто, международные издания — от Reuters до Le Monde — назвали обыски «ударом по центру принятия решений» в Украине.

С момента своего назначения в 2020 году Ермак стал одной из ключевых фигур системы власти. Он прошел путь от советника по международным вопросам до самого влиятельного чиновника вне правительства — координатора дипломатии, парламентской работы, соглашений по безопасности и внутренней политики.

По мнению экспертов, после отставки президентская команда оказалась перед необходимостью быстрого перезапуска коммуникаций с партнерами, а также внутреннего переформатирования, ведь многие решения последних лет проходили именно через Ермака.

Несмотря на отсутствие объявленного подозрения, политическое давление, публичность дела и чувствительность момента — на фоне длительных переговоров с США — сделали его отставку неизбежной. Тем временем в кулуарах уже активно обсуждают, кто может стать следующим руководителем ОП.