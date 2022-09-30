Ермак неординарно отреагировал на речь Путина: фото

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак неординарно отреагировал на речь президента РФ Владимира Путина, во время которой тот, в частности, предпринял попытку аннексии украинских территорий.

Ответ главы ОПУ был опубликован сразу по окончании выступления Путина и оказался бессловенным, но достаточно символическим.

Ермак на своей странице в Twitter распространил фото, на котором изображен котел.

фото/Андрей Ермак

Вероятно, это напоминание о том, что украинские военные освобождают город Лиман на севере Донецкой области, где оккупантов может ожидать оцепления.

Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал боевые действия в районе Лимана Донецкой области, вспомнив расстрел под Иловайском. Он отметил, что сегодня России придется просить Украину об организации "зеленого коридора" для выхода российских войск из Лимана.

Стоит отметить, что представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что операция по окружению российских войск в Лимане на Донбассе продолжается и уже находится на этапе завершения.

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