Ермак о саммите в Саудовской Аравии: "Сформировали общее видение каждого из десяти пунктов Формулы мира"

В ОП рассказали, какие шаги будут предприняты для реализации каждого из десяти пунктов украинской "Формулы мира".

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак на встрече с представителями украинских и иностранных СМИ 7 июля очертил каждый пункт "Формулы мира" Владимира Зеленского, которым украинская сторона поделилась с участниками консультаций в Джидде 5-6 августа.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Мы сформировали наше общее видение каждого из десяти пунктов Формулы мира Президента Зеленского. Совместное, потому что в процессе длительных консультаций на разных уровнях в этом видении были отражены позиции большинства стран, участвующих в реализации мирной инициативы Украины", – сказал Андрей Ермак.

Он отметил, что Формула мира Владимира Зеленского построена на ключевых принципах Устава ООН и международного права, а также на уважении суверенитета и территориальной целостности стран в пределах их международно признанных границ.

"Именно эти принципы единогласно были определены участниками встречи советников по национальной безопасности, которая состоялась в Джидде", — сказал он.

Кроме того, руководитель Офиса Президента проинформировал представителей СМИ о дальнейших практических шагах по реализации "Формулы мира". В частности, будут определены, какие документы, заключения, договоренности Украина должна подготовить для реализации каждого из десяти пунктов Формулы.

Андрей Ермак отметил, что в ближайшее время состоится очередная встреча послов стран-участниц по координации дальнейших действий. Будут наработаны практические шаги по реализации каждого из пунктов "Формулы мира". Параллельно пройдет подготовка повестки дня учредительного Глобального саммита мира.

Напомним, в Джидде, Саудовская Аравия, 5 августа состоялась вторая встреча на уровне советников по национальной безопасности и политических директоров по ключевым принципам мира на основе "Формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского. ТСН.ua сообщили детали встречи.

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