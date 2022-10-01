Ермак объяснил, как будет действовать Киевский договор безопасности, пока Украина будет вступать в НАТО

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал о принципе действия Киевского договора безопасности, рекомендации для которого были представлены международному сообществу в сентябре.

Ермак подчеркнул, что Киевский договор безопасности направлен на оказание практической помощи в укреплении обороноспособности Украины. Речь идет, в частности, об оружии и решительных санкциях против страны-агрессора России.

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Ермак подчеркнул, что сегодня цивилизованный мир должен продемонстрировать решительность и четко дать понять РФ, что ей не сойдет с рук ни попытка аннексии, ни ядерный шантаж. По его словам, одним из таких решительных шагов может стать заключение Киевского договора безопасности, рекомендации к которому недавно были презентованы.

"В этом месяце я вместе с Андерсом Фог Расмуссеном, бывшим Генеральным секретарем НАТО, подготовил набор рекомендаций на основе наших консультаций с международной группой экспертов. Мы призывали к разработке Киевского договора безопасности – документа о стратегическом партнерстве, который объединяет Украину и ряд государств-гарантов ", – рассказал руководитель Офиса президента Украины.

По словам Ермака, принцип действия этого соглашения прост: безопасность Украины зависит, прежде всего, от способности защищаться. Чтобы делать это эффективно, Украине необходима долгосрочная поддержка союзников. Киевский договор безопасности направлен на оказание практической помощи в укреплении обороноспособности Украины.

"Основная группа союзников Украины, имеющая значительный военный потенциал, могла бы взять ряд обязательств, политически и юридически обязательных. В дополнение к этим обязательствам широкая группа международных партнеров предложила бы набор невоенных гарантий на основе санкций", – отметил Ермак.

Он акцентировал: эти рекомендации не заменяют стремление Украины получить членство в НАТО. Гарантии безопасности будут защищать наше государство, пока оно не присоединится к Альянсу.

"Киевский договор безопасности даст России понять, что цена ее агрессии будет расти, пока не станет слишком высокой для нее. Помощь Украине для защиты себя, выживания и в конечном счете для победы — это лучшая инвестиция, которую могут сделать наши союзники, чтобы позаботиться о более безопасном будущем для всего мира", – подытожил Андрей Ермак.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предлагает задействовать "Киевский договор безопасности" на период, пока страны НАТО будут достигать консенсуса относительно принятия Украины в Альянс.

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