Ермак отреагировал на решение Совета ЕС остановить соглашение об упрощенном визовом режиме с РФ

По его словам, соответствующее решение пока не полностью закроет Европу от россиян, но ограничит их пребывание в ЕС.

Об этом Ермак написал в своем Телеграмме.

"Решение приведет к увеличению визового сбора с €35 до €80, необходимости предоставления дополнительных документов, увеличения сроков оформления виз и более строгих правил выдачи многократных виз", — отметил руководитель ОП.

По его словам, "это пока не полный визовый бан, который необходим в дальнейшем, но тоже хорошо".

"Россияне, чувствуете? Это нафталиновая вонь "совка", в которую вы так хотели попасть. Уже скоро там окажется вся ваша страна", — написал Ермак.

Напомним, сегодня, 9 сентября, Совет ЕС принял решение, полностью приостановить действие Соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией. Теперь к гражданам России будут применяться общие правила Визового кодекса. Решение начнет действовать с 12 сентября 2022 года.

Читайте также: