Ермак отреагировал на решение Совета ЕС остановить соглашение об упрощенном визовом режиме с РФ

Совет ЕС утвердил полное прекращение соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ. Глава Офиса Президента Андрей Ермак отреагировал.
По его словам, соответствующее решение пока не полностью закроет Европу от россиян, но ограничит их пребывание в ЕС.
Об этом Ермак написал в своем Телеграмме.
"Решение приведет к увеличению визового сбора с €35 до €80, необходимости предоставления дополнительных документов, увеличения сроков оформления виз и более строгих правил выдачи многократных виз", — отметил руководитель ОП.
По его словам, "это пока не полный визовый бан, который необходим в дальнейшем, но тоже хорошо".
"Россияне, чувствуете? Это нафталиновая вонь "совка", в которую вы так хотели попасть. Уже скоро там окажется вся ваша страна", — написал Ермак.
Напомним, сегодня, 9 сентября, Совет ЕС принял решение, полностью приостановить действие Соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией. Теперь к гражданам России будут применяться общие правила Визового кодекса. Решение начнет действовать с 12 сентября 2022 года.
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