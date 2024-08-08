Ермак ответил, готова ли Украина к компромиссам по завершению войны

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина не готова к компромиссам, если речь идет о независимости и территориальной целостности.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

"Люди не совсем понимают, почему был "Минск", почему это плохо. В Минске было много вопросов, которые мне странны как юристу. Там не было видно, где конец, а что в конце. Важно, что во всех пунктах Формулы (мира – Ред.) есть четкие, без двойных стандартов ответы. Территориальная целостность четко написана. Какая может быть другая территориальная целостность, чем международно признанные границы Украины", – сказал руководитель ОП.

Ермак считает, что украинцы не готовы идти на уступки противнику.

"А вы считаете, украинское общество готово идти на компромисс. Если сегодня спросить людей, которые на фронте, в Херсоне, в Харькове – готовы ли они сегодня идти (на уступки – Ред.). Мы не готовы идти на уступки по независимости Украины, суверенитета, территориальной целостности. Поэтому это (разговор о уступках – Ред.) – общее обсуждение. Украинское общество сегодня не готово", – говорит глава ОП.

Войну в Украине Ермак сравнил с марафонской дистанцией.

"Мы как на марафоне – знаем, что в конце марафонской дистанции, точно знаем цель, но не знаем, когда этот марафон закончится", – подытожил он.

Ранее президент Зеленский ответил, допускает ли возможность проведения референдума по территориям.

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