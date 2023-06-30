Ермак показал, что осталось от Каховского водохранилища: фото

После уничтожения Каховской дамбы одно из самых больших водохранилищ Украины превратилось в пустыню.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак показал, что осталось от Каховского водохранилища после уничтожения россиянами дамбы.

Соответствующее фото Ермак показал в своем Telegram.

"Из-за разрушения Каховской ГЭС тысячи гектаров земель и лесов были затоплены, миллионы птиц и животных погибли или находятся под угрозой. Экологический ущерб, причиненный российской войной в Украине, должен быть точно зарегистрирован, каждое преступление определено и задокументировано", — подчеркнул руководитель ОП.

Он добавил, что Россия обязательно будет привлечена к ответственности за экоцид и социальные потери.

Фото: Константин и Влада Либеровы / Фото: Андрей Ермак/Facebook

Напомним, 20 июня спутниковые снимки американской компании Planet Labs показали обмелевшее Каховское водохранилище. Кроме того, украинский журналист и блогер Денис Казанский также показал шокирующие фотографии, на которых когда масштабное водохранилище теперь выглядит как пустыня.

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