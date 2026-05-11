Ермак получил подозрение по делу об элитных имениях под Киевом: все детали

Бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку сообщили о подозрении по делу о легализации сотен миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом.

Об этом заявили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

По данным САП, НАБУ и антикоррупционная прокуратура разоблачили организованную группу, подозреваемую в легализации 460 млн грн из-за элитного строительства в пригороде Киева.

Одному из участников этой группы – бывшему руководителю Офиса Президента Украины – сообщили о подозрении.

В САП отметили, что действия подозреваемого квалифицированы по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины — легализация имущества, полученного преступным путем, совершенная организованной группой или в особо крупном размере.

В чем именно подозревают Ермака

По данным НАБУ, дело касается строительства частных резиденций Династия, которое, по версии следствия, начали реализовывать в 2020 году.

В бюро утверждают, что к проекту были привлечены фигуранты с прозвищами Че Гевара, Карлсон и R2 — последнего следствие идентифицирует как Андрея Ермака.

По версии НАБУ, участники договорились построить четыре резиденции для собственного проживания, а финансирование строительства маскировали через кооператив «Солнечный берег» и наличные, полученные преступным путем.

В НАБУ заявляют, что в 2021-2025 годах из-за этой схемы было легализовано более 460 млн грн, в том числе 8,9 млн долларов.

Пленки НАБУ: как Ермак планировал особняк в «Династии»

НАБУ обнародовало записи, на которых, по версии следствия, фигурирует Андрей Ермак под кодовым именем R2.

Как Андрей Ермак контролировал ход строительства своей резиденции / © НАБУ

В бюро утверждают, что на пленках 2021 года и начале 2022-го он якобы обсуждал с дизайнером ход строительства, а также обустройство своей резиденции в кооперативе «Династия».

По данным следствия, процесс строительства курировал фигурант с прозвищем «Че Гевара» — на тот момент министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, жена которого владеет долей в фирме-застройщике.

Андрей Ермак отреагировал на подозрение

Сам Андрей Ермак, отвечая на вопросы журналистов по подозрению, заявил, что пока не будет комментировать ситуацию.

«Я не буду сейчас ничего комментировать. Когда закончатся следственные действия, я дам комментарий», — сказал он.

На уточнение «Украинской правды» по кооперативу «Династия» Ермак отметил, что у него нет дома.

"У меня нет ни одного дома, у меня есть только одна квартира и один автомобиль, который вы видели", - заявил он.

Также журналисты «Схем» спросили Ермака, его прозвище на пленках — «Хирург». В ответ он сказал:

"Мое имя Андрей Ермак, другого имени у меня нет".

Ранее сообщалось, что вечером 11 мая НАБУ и САП посетили экс-руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Продолжаются следственные действия.

Напомним, что после увольнения с должности руководителя ОП Андрей Ермак якобы продолжил проводить неофициальные встречи с высокопоставленными должностными лицами и представителями власти. В частности, его увидели в ЖК, где проживает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. Также речь шла о контакте с советником президента по стратегическим вопросам Александром Камышиным. Журналисты заявляют, что могли обсуждать кадровые решения и политические вопросы. Сам Ермак публично не комментировал информацию о «тайных встречах».

