- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 821
- Время на прочтение
- 3 мин
Ермак после отставки проводит тайные встречи с топ-чиновниками — расследование УП
Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак проводит встречи с действующими должностными лицами.
Экс-руководитель Офиса президента Андрей Ермак после своей отставки продолжает встречаться и общаться с чиновниками. В частности, секретарем СНБО Рустемом Умеровым и советником президента Александром Камышиным.
Об этом говорится в расследовании «Украинской правды».
Встреча с секретарем СНБО
По данным издания, вечером 30 января Андрей Ермак посетил жилой комплекс, где проживает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. Журналисты зафиксировали, что кортеж Ермака встретил охранник Умерова у въезда на паркинг. Эксчиновник находился в доме около трех часов, оставив его в 23.17.
Рустем Умеров в комментарии УП подтвердил факт встречи, однако отметил, что разговор длился около часа и касался «общих тем»: жизни, работы и событий в Украине. Секретарь СНБО объяснил визит тем, что после увольнения Ермака они почти не имели возможности пообщаться. Он также опроверг какое-либо влияние бывшего руководителя ОП на свои решения или деятельность.
Встреча с Александром Камышиным
Журналисты также зафиксировали встречу Андрея Ермака с советником президента по стратегическим вопросам Александром Камышиным, которая состоялась 27 января 2026 года. Камышин посещал офис Ермака в центре Киева с блокнотом и покинул здание через час.
В комментарии журналистам Камышин подтвердил, что продолжает общаться с бывшим главой ОП, поскольку тот «очень долго работал в должности». В то же время, советник президента не смог вспомнить конкретные темы последнего обсуждения, но заверил, что они не касались оборонной сферы или выполнения контрактов.
Как сейчас живет Андрей Ермак
Согласно материалам расследования, Андрей Ермак находится в Киеве и ежедневно посещает тренировки на государственных объектах. Его сопровождает усиленная охрана.
Журналисты отмечают, что перед выходом Ермака из автомобиля охранники тщательно проверяют периметр, из-за чего он ожидает в салоне до 15 минут. Также охрана имеет ключ от спортивного зала, полностью изолирует объект на время тренировки и закрывает его после выхода Ермака.
Что известно об увольнении Андрея Ермака
Напомним, утром 28 ноября 2025 у руководителя Офиса президента Андрея Ермака прошли обыски. О них одним из первых сообщил народный депутат Ярослав Железняк, заявив, что следственные действия проводят НАБУ и САП в правительственном квартале.
Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро официально подтвердило обыски, отметив, что они санкционированы и осуществляются в рамках расследования. Детали в ведомстве пообещали обнародовать позже.
В этот же день Владимир Зеленский уволил Андрея Ермака с должности главы Офиса президента.
Также Андрей Ермак был выведен из состава Ставки верховного главнокомандующего и Совета национальной безопасности и обороны.
Бывший глава ОП не выезжал за границу из-за письма-запрета, которое получили пункты пропуска.
После обысков и увольнения чиновника в НАБУ рассказали, что бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак и бывший министр обороны, секретарь СНБО и глава украинской переговорной группы Рустем Умеров не подозреваются по «делу Миндича».
После своего увольнения Андрей Ермак восстановил право на занятие адвокатской деятельностью.
Впоследствии бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что эксруководитель Офиса президента Андрей Ермак занимается магией и совершал различные эзотерические обряды.