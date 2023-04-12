Ермак после жестокой казни украинского военного: Террористической страны не должно быть в Совбезе ООН

Пребывание России в составе Совбеза ООН является абсурдом, особенно после того, как стало известно о жестокой казни украинского бойца оккупантами.

Об этом руководитель Офиса президента Андрей Ермак написал в своем Telegram.

"России не должно быть в Совбезе ООН. Террористическая страна не должна председательствовать в Совбезе, не может иметь права вето. Это абсурд", — написал он.

Напомним, в течение апреля 2023 года Россия будет председательствовать в Совбезе ООН. В частности, она сменит Мозамбик.

Казнь украинского военного

Поздно вечером 11 апреля Сеть всколыхнуло жестокое видео казни украинского военнопленного оккупантами. Перед этим россияне пытали защитника, а затем отрезали ему голову. Российские военные сняли на видно очередное военное преступление.

ТСН.ua собрал реакцию украинских властей и все, что известно о вопиющем преступлении российской армии.

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