Ермак призвал иностранцев покупать военные облигации Украины, а "диванных экспертов" – ехать на фронт

Ермак подчеркнул, что Украине, в отличие от РФ, дефолт не грозит.

Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал иностранцев инвестировать в украинские военные облигации. Также он призвал "диванных экспертов", разгоняющих "зраду", ехать на фронт.

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Об этом он сказал во время своего видеообращения.

"Провел встречу в режиме онлайн-конференции с представителями ведущих инвестиционных компаний мира. В ней приняли участие почти 300 представителей, среди которых: Goldman Sachs, Morgan Stanley, Franklin Templeton и другие. Украина никогда не сдастся, никогда не уступит свою независимость и территориальную целостность. Мы уже думаем о восстановлении страны. Украина планирует привлечь средства наших международных партнеров, а также репарации, которые должна заплатить Россия за свою агрессию. Я призываю международный бизнес покупать военные облигации украинского правительства. Никаких признаков дефолта Украина не имеет — эта проблема должна беспокоить только Россию", – пояснил глава ОП.

Также Ермак призвал не верить фейкам и вбросам, которыми заполнено информационное пространство.

"Также я призываю "диванных экспертов" ехать на передовую, а не подыгрывать оккупантам, сея уныние в украинских властях и армии. Мы никогда не пойдем ни на какие договоренности вопреки национальным интересам Украины", — подчеркнул Ермак.

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