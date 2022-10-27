Ермак призвал Израиль сделать больше для Украины: "Многие евреи сейчас на передовой"

Ермак отметил, что многие евреи сегодня воюют в рядах ВСУ за Украину. Многих из них уже убила Россия.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал Израиль сделать больше, чтобы помочь Украине в борьбе против российских оккупантов. Он подчеркнул, что евреи во всем мире могут обратиться к своим правительствам с просьбой поддержать Украину.

Об этом руководитель ОП Андрей Ермак сказал в интервью JC.

"Сегодня мы надеемся, что израильское правительство и общество окажут реальную и скорую поддержку... Евреи как никто понимают, что такое угнетение и что такое бороться за свое выживание, что мы вынуждены делать сейчас", — сказал Ермак.

Глава ОП добавил, что разговаривал с евреями в разных странах и многое глубоко понял. Многие побывали в Украине до войны, познакомились с нашим народом.

"Они знают, как комфортно чувствует себя еврейская диаспора в Украине. Например, мой отец — еврей, а его родители-евреи, деды и бабушки выросли и процветали в Украине", — подчеркнул Ермак.

Кроме того, по словам главы ОП, многие евреи сегодня служат в ВСУ, некоторые из них погибли за Украину.

"Многие люди еврейской национальности сейчас на передовой. Некоторые из них были убиты — расстреляны или разбомблены россиянами. Эти люди воюют за свою страну", — подчеркнул Ермак.

Он отметил, что воюющие и их родственники могут призвать соотечественников-евреев по всему миру давить на их правительства с просьбой поставляли Украине оружие и ввести новые санкции против России.

"В свою очередь, еврейские лидеры и еврейский народ имеют сильную позицию, чтобы объяснить миру, что на самом деле происходит. Им также нужно рассказать евреям во всем мире о реальности. Потому что правда очень сильное оружие. И евреи знают, что означает угнетение, и почему с ним нужно бороться. Они знают, каково это, по собственной истории", — подчеркнул Ермак.

Помощь Израилю для Украины

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Израиль принимал минимальное участие в помощи Киеву. Украинские власти просили Иерусалим поставить системы противовоздушной обороны "Железный купол", а также дальнобойные зенитные ракетные комплексы "Барак-8". Однако Израиль до сих пор отказывается от этого из-за нежелания "провоцировать Россию" по поводу израильских авиаударов в Сирии, где Россия также имеет военное присутствие.

В результате этого президент Владимир Зеленский упрекнул Израиль в отсутствии помощи Украине.

В свою очередь, израильская сторона ответила, что слова президента Владимира Зеленского "не отражают полную картину". В частности, посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что его страна оказывает немалую гуманитарную помощь.

Однако недавно The New York Times сообщало, что Израиль стал помогать Украине бороться с иранскими дронами. Израильская сторона предоставляет Украине базовые данные разведки об иранских беспилотниках, утверждают журналисты.

Позже 21 октября Израиль нанес ракетный удар по месту, где в Сирии собирали иранские беспилотники. В частности, Израиль уничтожил военное материально-техническое обеспечение и оборудование, которое использовалось для сборки беспилотников иранского производства.

После этого президент Владимир Зеленский заявил, что в последнее время доволен качеством диалога между Украиной и Израилем.

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