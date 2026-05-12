Ермак прокомментировал обвинения против себя: что заявил

Андрей Ермак / © ТСН

Реклама

Бывший руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил о своей готовности отвечать на обвинения в суде, отметив собственную самодостаточность и отсутствие намерений выезжать из Украины.

Об этом сообщил корреспондент ТСН.ua. Дмитрий Фурдак из зала суда.

Андрей Ермак отметил, что как профессиональный адвокат он понимает ход процесса и уверен в своих действиях. Также он отметил, что не ожидал большого количества людей на суде из-за занятости коллег.

Реклама

«Я самодостаточный человек, и, поверьте, много людей, которые, я знаю, уважают меня, уважают то, что я делал, то, что я сегодня делаю как адвокат. Но я понимаю, они все люди заняты. И я с уважением отношусь к ним. Гораздо больше сегодня государственных дел, чем здесь. У меня есть адвокат», — сказал Андрей Ермак.

Он также заверил, что его позиция остается неизменной, несмотря на судебный процесс.

«Я точно знаю, что я делал, чего я не делал, для того чтобы честно смотреть кому-либо в глаза, оставаться в стране. Это будет наверняка», — заметил Ермак.

Что известно о деле «Династия»

Напомним, бывшего главу ОП подозревают в отмывании средств на строительстве элитного коттеджного городка под Киевом из-за кооператива Солнечный берег.

Реклама

По версии НАБУ и САП, Ермак был частью организованной группы, которая отмыла 460 миллионов гривен. Деньги вкладывали в строительство роскошных коттеджей в селе Козин в Киевской области (городок «Династия»).

Впоследствии, защита Андрея Ермака получила ходатайство об избрании ему меры пресечения. Адвокат отрицает причастность бывшего руководителя ОП к легализации средств и называет подозрение безосновательным.

Новости партнеров