Ермак провел встречу с советниками глав западных стран: о чем говорили

Ермак провел встречу с советниками глав западных стран: о чем говорили

Глава Офиса президента Андрей Ермак обсудил с советниками глав США, Великобритании, Германии и Франции гарантии безопасности для Украины, а также ситуацию на фронте.

Также Ермак обсудил с советниками глав западных стран подготовку нового санкционного пакета против РФ.

Об этом он сообщил на своем канале в Telegram.

"Провел встречу с советником Президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном, советником Премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Стивеном Лавгроувом, советником федерального канцлера Германии по внешней политике Йенсом Плэтнером, советником Президента Французской Республики по вопросам отношений с Украиной и Россией Изабель Дюмоном и другими представителями французской стороны", — рассказал Ермак.

По его словам, во время этой встречи он вместе с западными партнерами продолжил обсуждение вопроса будущих гарантий безопасности для Украины.

"Я подчеркнул, что Украина заинтересована в получении четких и конкретных гарантий, поскольку сейчас мы столкнулись с российской агрессией", – отметил глава Офиса президента.

Также стороны обсудили ситуацию на фронте. По словам Ермака, он сообщил, что самая сложная ситуация остается на юго-востоке Украины.

"Отдельной темой во время встречи была эвакуация людей из Мариуполя и "Азовстали", которую продолжают бомбить россияне. В разговоре с нашими союзниками я сказал, что Украина делает и сделает все для освобождения всех наших людей", — говорится в сообщении.

Также стороны обсудили подготовку нового санкционного пакета против России, включая предложения Плана группы Макфола-Ермака.

"Усиливаем давление на россию, приближаем победу Украины", — подытожил глава ОПУ.

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