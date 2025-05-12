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- Украина
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Ермак раскрыл детали соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США: когда заработает
В ближайшие недели ожидается запуск соглашения о полезных ископаемых Украины, которое, по словам руководителя ОП Андрея Ермака, углубит стратегическое партнерство с США и станет частью будущих гарантий безопасности.
Соглашение о полезных ископаемых Украины может запуститься уже в ближайшие недели.
Об этом руководитель офиса президента Андрей Ермак сказал в интервью изданию РБК-Украина.
Отвечая на вопрос, корректно ли сказать, что этим соглашением мы надежно связали себя с американцами, Ермак отметил, что мы нашли способ быть партнерами, к чему Украина шла очень долго.
«То есть быть не просто страной, которую Соединенные Штаты так или иначе поддерживают, а быть страной, интересной Соединенным Штатам, интересной на перспективу. Это был непростой, длительный процесс, и здесь я хотел бы отметить команду, которую возглавляла первая вице-премьер Юлия Свириденко. Они проделали большую работу», — сказал Ермак.
Руководитель Офиса президента подчеркнул, что соглашение о недрах — это также один из элементов будущей структуры гарантий, потому что американские деньги, американские инвестиции — это очень серьезный элемент гарантии безопасности.
Напомним, Верховная Рада Украины 8 мая ратифицировала соглашение о недрах, которое предусматривает экономическое партнерство между Украиной и США.