Ермак рассказал о самом действенном способе разблокировки украинских портов с зерном

Ермак рассказал о самом действенном способе разблокировки украинских портов с зерном

Глава Офиса президента Андрей Ермак убежден, что наиболее действенным способом разблокирования украинского зерна является его сопровождение военными конвоями стран-партнеров.

Ермак отмечает, что продовольственный кризис, провоцируемый Россией, должен решаться максимально быстро.

Об этом он написал в своем телеграмме.

"План россии заключается в подрыве мировой продовольственной безопасности путем блокады украинских портов и танкеров с зерном. Поэтому могут больше всего пострадать страны Африки", — отмечает Ермак.

По его словам, возможна дестабилизация ситуации, в частности новые волны беженцев в ЕС.

В то же время Россия вызывающе шантажирует мир искусственным продовольственным кризисом. В обмен на разблокировку портов Кремль требует снятия санкций.

"Самый действенный способ (разблокировать украинское зерно в портах – ред.) — военные конвои стран-партнеров, которые смогут сопровождать украинские танкеры с зерном", — написал Ермак.

Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Ермак предложил изменить подход по борьбе с российской агрессией и нанести Кремлю неожиданный массированный удар санкциями.

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