Ермак считает, что ракетная атака на юг связана с выходом РФ из "зернового соглашения"

Атака российских оккупантов на Одессу и Николаев в ночь на 18 июля является еще одним доказательством того, что Россия хочет поставить под угрозу экспорт украинского продовольствия.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

"Ночная атака россиян на Одессу и Николаев с использованием ракет и шахидов – это еще одно доказательство того, что страна-террорист хочет поставить под угрозу жизнь 400 млн человек в разных странах, которые зависят от украинского продовольственного экспорта", – подчеркнул он.

Ермак также поблагодарил Воздушные силы за эффективную работу и подчеркнул, что главная цель России — ослабить Запад.

"Мир должен понимать, что цель России — это голод и убийство людей. Им нужны волны беженцев. Этим они хотят ослабить Запад", — написал глава ОП.

Напомним, в ночь на 18 июля российские оккупационные войска атаковали Украину с южного направления шестью крылатыми ракетами "Калибр" и 36 ударными дронами "Shahed". Силы противовоздушной обороны уничтожили 38 воздушных целей.

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