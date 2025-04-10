Ермак сказал, готова ли Украина уступить территории в обмен на мир

Андрей Ермак

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В Офисе президента сказали, готова ли Украина уступить территории, оккупированные россиянами, в обмен на определенный и безопасный мир. По словам главы ведомства Андрея Ермака, это красная линия.

Об этом сказал глава ОПУ Андрей Ермак в интервью для Corriere della Sera.

"Мы никогда не признаем законность российской оккупации наших регионов силой. Для нас это красная линия. Во-вторых, еще нужны серьезные гарантии безопасности. И Россия должна думать о военных репарациях", - подчеркнул Ермак.

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Также он прокомментировал готовность Зеленского заморозить статус оккупированных территорий на 15 лет.

"Рано об этом говорить. Давайте шаг за шагом: сначала полное прекращение огня", - заключил Андрей Ермак.

Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак опроверг информацию о подготовке к выборам на лето 2025 года.