Ермак убежден, что НАТО и ЕС теперь заинтересованы в членстве Украины

Ермак убежден, что НАТО и ЕС теперь заинтересованы в членстве Украины

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак убежден, что после того, как украинские защитники показали эффективность в борьбе с российскими оккупантами, НАТО и ЕС теперь тоже заинтересованы в присутствии Украины в этих организациях.

По его словам, Украина открыта к разным предложениям.

Об этом Ермак заявил в интервью РБК-Украина.

"После того, что показали наши воины, что показала наша страна, я вообще глубоко убежден, что сегодня заинтересованность в том, чтобы Украина была и в НАТО, и в ЕС обоюдная, это и их, и наш интерес. Потому что сегодня мы показали, что можно уже 72 дня противостоять одной из крупнейших армий мира, не являясь членом ни одного военного союза", — сказал Ермак.

Руководитель ОП подчеркнул, что риторика НАТО по поводу желания Финляндии, Швеции вступить в Альянс доказала, что "может быть и по-другому" в вопросе вступления Украины в НАТО.

"Поэтому если завтра, послезавтра вовремя мы получим предложение, которое будет в интересах безопасности и будущего нашей страны, мы открыты к разным предложениям", — подчеркнул глава ОП.

Напомним, украинские военные уже осваивают оружие НАТО на американских базах. Бойцы ВСУ приобретают навыки использования артиллерии, радиолокационных систем и новой бронетехники.

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