Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак / © Getty Images

Глава Офиса президента Андрей Ермак в пятницу, 28 ноября, подал заявление об отставке.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в своем обращении.

«Я хочу, чтобы ни у кого не было никаких вопросов к Украине. Поэтому сегодня следующие внутренние решения. Первое. Состоится перезагрузка Офиса Президента Украины. Руководитель Офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке», — отметил глава государства.

Зеленский поблагодарил его за работу, в частности за представление украинской позиции на переговорах.

«Я благодарен Андрею за то, что украинская позиция в переговорном треке всегда была им представлена именно так, как и должна быть. Всегда это была патриотическая позиция. Но я хочу, чтобы не было слухов и спекуляции», — добавил президент.

Глава государства анонсировал перезагрузку Офиса президента и объявил, что завтра будут проведены консультации с потенциальными претендентами на должность главы ОП.

Стоит отметить, что Ермак возглавляел Офис президента с 11 февраля 2020 года — он был назначен руководителем указом президента Украины.

Обыски у Ермака

Напомним, утром 28 ноября у руководителя Офиса президента Андрея Ермака прошли обыски. О них одним из первых сообщил народный депутат Ярослав Железняк, заявив, что следственные действия проводят НАБУ и САП в правительственном квартале. Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро официально подтвердило обыски, отметив, что они санкционированы и осуществляются в рамках расследования. Детали в ведомстве пообещали обнародовать позже.

Сам Андрей Ермак также подтвердил, что детективы НАБУ и прокуроры САП проводят у него дома процессуальные действия.

Позже на обыски отреагировали в Европейском Союзе. Главный спикер Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что ЕС «очень внимательно будет следить» за ситуацией вокруг действий НАБУ в отношении руководителя ОП. В Еврокомиссии подчеркнули важность прозрачности и эффективности антикоррупционных процессов в Украине.

Свою позицию высказал и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Он заверил, что стратегия Варшавы по поддержке Украины остается неизменной, но подчеркнул необходимость обеспечения прозрачной антикоррупционной политики.

Ранее мы сообщали, что 20 ноября во время закрытой встречи президента Владимира Зеленского с фракцией «Слуга народа» нардепы поднимали вопрос о возможном увольнении Ермака.