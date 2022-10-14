Ермак: Украина дает Красному Кресту три дня, чтобы направить миссию в колонию в Оленовке

В ОП не понимают, почему Красный Крест до сих пор не направил миссию в колонию в Оленовке.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина требует у Международного комитета Красного Креста (МККК) в ближайшие дни направить миссию в колонию в Оленовке Донецкой области.

Он призвал сделать это не позднее чем через три дня, сообщили в ОП.

Ермак сказал, что не понимает, почему миссия МККК до сих пор не прибыла в Оленовку. По его словам, времени на ожидание нет, поскольку речь идет о человеческих жизнях.

"Поэтому призываю, чтобы не позднее чем через три дня миссия Красного Креста с представителями международных медиа прибыла в Украину, даже если до этого срока не получите подтверждения со стороны России. А мы уверены, что Россия не заинтересована в том, чтобы правда была известна. Мы призываем направить миссию, которая будет находиться на линии фронта, пока Россия не выдаст эти разрешения", – отметил он.

Напомним, что в оккупированной Оленовке удерживаются украинские военнопленные, а в конце июля в результате террористического обстрела со стороны российских оккупантов были убиты более 50 защитников Украины.

По данным полка "Азов", во время теракта в Оленовке был убит минимум 41 украинский военнослужащий.

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