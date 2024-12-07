Ермак в США предложил команде Трампа вести войну до границ 2022 года — NV (карта)

Сторона США на встрече была недовольна информацией о ситуации на фронте.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в США предложил команде избранного президента Дональда Трампа вести войну до границ 2022 года.

Об этом сообщает NV.

Также одним из условий было вступление Украины в НАТО. Однако трамписты восприняли это прохладно и отрицательно.

Карта границ Украины 2022 года

Кроме того, сторона США была недовольна информацией о ситуации на фронте.

Недавно была встреча министров иностранных дел НАТО в Брюсселе, там был госсекретарь США Энтони Блинкен. Но и он, и вообще администрация демократов, и советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, так же негативно настроены по отношению к Украине в НАТО.

Напомним, в субботу, 7 декабря, в Париже состоялась трехсторонняя встреча президента Франции Эмманюэля Макрона, президента Украины Владимира Зеленского и избранного президента США Дональда Трампа.

Ермак в США: что скрывают за закрытыми дверями

Читайте также: