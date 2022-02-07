Ермак за четыре дня выздоровел от коронавируса: как ему это удалось

Ермак уже получил негативный тест на COVID-19.
Глава Офиса президента Андрей Ермак, получивший 3 февраля положительный тест на коронавирус, уже выздоровел от COVID-19.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Получил отрицательный тест, и сегодня уже отправлюсь на работу. Максимально использовал выходные, чтобы подлечиться. Три дня интенсивной терапии, и это учитывая, что я был вакцинирован", – написал Ермак.
Глава Офиса президента призвал всех граждан вакцинироваться против коронавируса, заметив, что "это очень помогает". Также он пожелал гражданам "мощного всем иммунитета и крепкого здоровья".
"Все планы на эту неделю в силе. Работы много, но энергии еще больше", — подытожил он.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
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