Дата публикации
Категория
Украина
Ермак заявил, что после отставки отправляется на фронт — The New York Post

Накануне Ермак был уволен с должности главы Офиса президента из-за расследования НАБУ по участию в коррупционных схемах.

Автор публикации
Игорь Бережанский
Андрей Ермак

Андрей Ермак

Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что намерен отправиться на фронт после того, как подал заявление об отставке.

Об этом он рассказал в комментарии изданию The New York Post в пятницу — через несколько часов после того, как детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыск в его доме.

В сообщении, посланном журналистам, Ермак отметил, что он «готов к любым последствиям» и назвал себя «честным и порядочным человеком». Он извинился, если в дальнейшем не сможет отвечать на звонки, и не уточнил, когда именно или каким образом планирует отправиться на передовую.

Я служил Украине и находился в Киеве 24 февраля 2024 года. Может быть, мы еще увидимся. Слава Украине», — отметил он.

Ермак также заявил, что почувствовал себя дискредитированным и лишенным поддержки. «Мое достоинство не было защищено, несмотря на то, что я был в Киеве с 24 февраля 2022 года. Я не хочу создавать проблем для Зеленского, поэтому отправляюсь на фронт», — добавил он.

Отдельно он выразил недовольство «клеветой» в свой адрес и отметил, что не почувствовал поддержки «от знающих правду».

Ранее сообщалось, что Павла Палис рассматривают на должность главы ОП благодаря его опыту и связям с США.

Мы ранее информировали, что парламентская фракция партии «Слуга народа» выразила свою поддержку решению президента Зеленского об увольнении главы ОП Андрея Ермака.

