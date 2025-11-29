Андрей Ермак

Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что намерен отправиться на фронт после того, как подал заявление об отставке.

Об этом он рассказал в комментарии изданию The New York Post в пятницу — через несколько часов после того, как детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыск в его доме.

В сообщении, посланном журналистам, Ермак отметил, что он «готов к любым последствиям» и назвал себя «честным и порядочным человеком». Он извинился, если в дальнейшем не сможет отвечать на звонки, и не уточнил, когда именно или каким образом планирует отправиться на передовую.

Я служил Украине и находился в Киеве 24 февраля 2024 года. Может быть, мы еще увидимся. Слава Украине», — отметил он.

Ермак также заявил, что почувствовал себя дискредитированным и лишенным поддержки. «Мое достоинство не было защищено, несмотря на то, что я был в Киеве с 24 февраля 2022 года. Я не хочу создавать проблем для Зеленского, поэтому отправляюсь на фронт», — добавил он.

Отдельно он выразил недовольство «клеветой» в свой адрес и отметил, что не почувствовал поддержки «от знающих правду».

Ранее сообщалось, что Павла Палис рассматривают на должность главы ОП благодаря его опыту и связям с США.

Мы ранее информировали, что парламентская фракция партии «Слуга народа» выразила свою поддержку решению президента Зеленского об увольнении главы ОП Андрея Ермака.