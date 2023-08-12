Ермак заявил, что россияне уже готовятся снова бить по энергоструктуре Украины: детали

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что россияне хотят создать гуманитарную катастрофу в Украине путем атак на энергетическую структуру.

Об этом он рассказал во время встречи с представителями иностранных дип-учреждений по поводу "Формулы мира".

"Сегодня мы коснулись крайне важного пункта Формулы – энергетической безопасности. Россия системно использует энергетику как оружие. Кремль начал давить на Европу путем увеличения цен на энергоносители в шесть раз с начала войны в Украине, но Украина сделала все для того, чтобы сломать зависимость от российских энергоресурсов, сломать планы России. Однако РФ продолжает свои атаки на украинскую энергоструктуру. Агрессор планирует создать гуманитарную катастрофу, лишая миллионы украинцев доступа к базовым ресурсам во время зимы", — подчеркнул он.

Андрей Ермак добавил, что Россия получает импортные составляющие в обход санкций. Благодаря этому страна-агрессорка увеличивает производство дальнобойного оружия, чтобы и дальше уничтожать украинскую инфраструктуру. В частности, глава ОП напомнил о недавнем ударе агрессора по нефтебазе в Ровенской области. В этом контексте руководитель Офиса Президента отметил важность подготовки украинской энергетики к зимнему периоду и ее защите от российских массированных атак.

Напомним, ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что уже 58 стран поддерживают "Формулу мира" президента Зеленского.

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