Ермак заявил, что саммит "нормандской четверки" состоится в ближайшее время

Ермак заявил, что саммит "нормандской четверки" состоится в ближайшее время

Накануне Зеленский проинформировал, что встреча откладывается из-за России.

Саммит "нормандской четверки" на уровне глав государств Украины, Германии, Франции и России может состояться в ближайшее время.

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Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак на своей странице в Facebook.

"Главной задачей для всех нас остается восстановление мира... Одним из механизмов для достижения мира должен стать проект "Ключевых кластеров по выполнению Минских договоренностей", подготовленный Германией и Францией, который Украина поддержала. Следующим шагом должен стать саммит Н4 ("нормандской четверки"), который состоится в ближайшее время", — написал он.

Ермак отметил, что "безопасность стала одним из ключевых вопросов переговоров с немецкими коллегами" и выразил надежду на то, что Германия будет способствовать формированию единой позиции ЕС по вопросам европейской интеграции и членства Украины в НАТО.

Напомним, 13 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция и РФ) откладывается из-за позиции России, которая не согласовывает так называемые "кластеры" по практическому воплощению в жизнь Минского процесса.

12 июля в Берлине у Зеленского состоялась встреча с немецким канцлером Ангелой Меркель. В течение двухдневного визита в Германию Владимир Зеленский встретился с немецким коллегой, а еще познакомился с кандидатом в канцлеры с пока максимальными шансами занять кресло Меркель — Армином Лашетом. Впрочем, именно с Ангелой Меркель президент говорил дольше всего — не один час, как планировалось.

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