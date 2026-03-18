ТСН в социальных сетях

Ермака и Шона Пенна заметили на Донетчине — что они там делали

Шон Пенн посетил бойцов 157-й бригады в Донецком направлении.

Руслана Сивак
Шон Пенн посетил бойцов 157-й бригады на Донецком направлении. Фото: 157-й отдельной механизированной бригады

Шон Пенн посетил бойцов 157-й бригады на Донецком направлении. Фото: 157-й отдельной механизированной бригады

Американский актер и режиссер Шон Пенн прибыл в Украину и встретился с военнослужащими 157-й отдельной механизированной бригады. Также к этой встрече присоединился бывший руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Об этом сообщили в 157-й отдельной механизированной бригаде.

Как сообщили военные, подразделение выполняет боевые задания на Донецком направлении. Вместо участия в церемонии вручения премии «Оскар» Шон Пенн избрал личную поездку к украинским защитникам на передовую.

Шон Пенн посетил бойцов 157-й бригады на Донецком направлении. Фото: 157-й отдельной механизированной бригады

Шон Пенн посетил бойцов 157-й бригады на Донецком направлении. Фото: 157-й отдельной механизированной бригады

«Шон Пенн пообщался с нашими военнослужащими, выразил искреннюю поддержку и благодарность за их мужество, самоотверженность и преданность защите Украины. Его приезд — знак того, что мир видит и ценит наших героев», — отметили в 157-й отдельной механизированной бригаде.

Шон Пенн посетил бойцов 157-й бригады на Донецком направлении. Фото: 157-й отдельной механизированной бригады

Шон Пенн посетил бойцов 157-й бригады на Донецком направлении. Фото: 157-й отдельной механизированной бригады

В подразделении подчеркнули, что такие визиты вдохновляют личный состав и являются важным упоминанием о том, что Украина не остается наедине с агрессором в самые сложные времена.

Шон Пенн посетил бойцов 157-й бригады на Донецком направлении. Фото: 157-й отдельной механизированной бригады

Шон Пенн посетил бойцов 157-й бригады на Донецком направлении. Фото: 157-й отдельной механизированной бригады

Шон Пенн посетил бойцов 157-й бригады на Донецком направлении. Фото: 157-й отдельной механизированной бригады

Шон Пенн посетил бойцов 157-й бригады на Донецком направлении. Фото: 157-й отдельной механизированной бригады

Шон Пенн посетил бойцов 157-й бригады на Донецком направлении. Фото: 157-й отдельной механизированной бригады

Шон Пенн посетил бойцов 157-й бригады на Донецком направлении. Фото: 157-й отдельной механизированной бригады

Шон Пенн в Украине — последние новости

Недавно голливудский актер и режиссер Шон Пен прибыл в Украину. Об официальном визите кинозвезды сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Так, глава государства в официальном Telegram-канале показал совместное фото с Шоном Пенном во время встречи в кабинете.

Также во время визита Шон Пенн получил символическую награду от «Укрзализныци». Это произошло после бойкота звездой церемонии «Оскар-2026».

Известно, что Шон Пенн стал победителем в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за роль в фильме «Одна битва за другой». Однако по статуэтке звезда не поднялась и полностью проигнорировала событие.

Кроме этого, Юрий Горбунов после отказа Шона Пенна от награды на Оскаре-2026 показал общее фото на вокзале.

