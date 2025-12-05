Ермака исключили из Ставки и СНБО: что известно

Андрей Ермак и Владимир Зеленский / © Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский 5 декабря 2025 подписал Указ о частичном изменении состава Ставки Верховного Главнокомандующего, выведя из нее Андрея Ермака.

Об этом говорится в Указе президента №902/2025.

Решение принято из предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), согласно статье 8 Закона Украины «Об обороне Украины».

«На частичное изменение статьи 2 Указа Президента Украины от 24 февраля 2022 года № 72/2022 „Об образовании Ставки Верховного Главнокомандующего“ (с последующими изменениями) вывести из состава Ставки Верховного Главнокомандующего А.Ермака», — говорится в Указе.

Также, согласно информации в Указе президента Украины №901/2025, Андрея Ермака вывели еще и из состава Совета национальной безопасности и обороны.

«На частичное изменение статьи 1 Указа Президента Украины от 19 июля 2025 года № 501/2025 „О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины“ (с последующими изменениями) вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины А.Ермака», — говорится в Указе.

Напомним, бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак оказал значительное влияние на главу государства и нередко искажал для него информацию.

Также ранее сообщалось, что огласка об обысках антикоррупционными органами у руководителя Офиса президента Владимира Зеленского Андрея Ермака может иметь огромные последствия для украинской политической сцены и, возможно, для мирных переговоров. Сложно переоценить значение Ермака в украинской политической системе, ведь он объединяет для президента сразу несколько ключевых ролей.