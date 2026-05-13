Ермака после суда атаковали яйцами: кто и зачем это сделал

Андрей Ермак / © Getty Images

Неизвестный мужчина бросил два яйца в бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака, который шел по улице Киева после заседания Высшего антикоррупционного суда. Попасть в бывшего чиновника ему не удалось.

Видео инцидента опубликовал «Телеграф».

Свою атаку яйцами молодой человек сопровождал оскорбительными выкриками в адрес Андрея Ермака.

Продолжать высказывать оскорбления ему помешал другой молодой человек спортивного телосложения, который назвался «обычным прохожим».

Впоследствии на место инцидента прибыла полиция.

Нападавший, который пытался попасть в Андрея Ермака яйцами, не убегал от полиции и дал объяснения правоохранителям.

В комментарии журналистам молодой человек объяснил свой поступок неприязнью к Андрею Ермаку, которого он назвал «человеком, который зарабатывал на войне и во время войны». Также он обвинил бывшего чиновника в том, что он «пиарится на теме военнопленных».

По информации журналистов, нападавшим оказался ветеран войны, «азовец», находившийся в плену, который теперь занимается общественной деятельностью.

Впоследствии мужчину все же задержала полиция — в соцсетях появилось видео, на котором он в наручниках.

Подозрение Андрею Ермаку — что известно

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении Андрею Ермаку по делу о легализации 460 млн грн из-за элитного строительства под Киевом.

Во вторник, 12 мая, в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) началось заседание по избранию меры пресечения для бывшего руководителя Офиса президента Украины. Прокуратура требовала ареста с рекордным залогом в 180 млн грн.

В среду, 13 мая, Андрей Ермак отверг все обвинения против себя по делу об элитном городке «Династия» в Козине.

