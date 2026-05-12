Ермака спросили, общается ли он с президентом Украины — каким был ответ
Андрей Ермак в суде отказался отвечать журналистам на вопрос об общении с Владимиром Зеленским.
На судебном заседании у бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака спросили, поддерживает ли он связь с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua Дмитрий Фурдак из зала суда.
Журналист обратился к Андрею Ермаку с прямым вопросом: «Поддерживаете ли вы общение с президентом Украины?».
На это бывший глава ОП ответил лаконично: «Я не буду это комментировать».
Что известно о подозрении Ермаку из-за «Династии»
Напомним, бывшего главу ОП подозревают в отмывании средств на строительстве элитного коттеджного городка под Киевом через кооператив «Солнечный берег».
По версии НАБУ и САП, Ермак был частью организованной группы, которая отмыла 460 миллионов гривен. Деньги вкладывали в строительство роскошных коттеджей в селе Козин на Киещине (городок «Династия»).
Также в Офисе президента впервые отреагировали на вручение подозрения экс-руководителю ОП Андрею Ермаку представителями НАБУ и САП. Позицию Банковой озвучил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин во время общения с медиа. Он сказал, что поскольку процессуальные действия продолжаются, давать какие-либо конкретные оценки ситуации еще рано.
К слову, Владимир Зеленский не фигурирует в производствах НАБУ и САП, в частности, по делу об имениях в «Династии».