Андрей Ермак

На судебном заседании у бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака спросили, поддерживает ли он связь с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua Дмитрий Фурдак из зала суда.

Журналист обратился к Андрею Ермаку с прямым вопросом: «Поддерживаете ли вы общение с президентом Украины?».

На это бывший глава ОП ответил лаконично: «Я не буду это комментировать».

Что известно о подозрении Ермаку из-за «Династии»

Напомним, бывшего главу ОП подозревают в отмывании средств на строительстве элитного коттеджного городка под Киевом через кооператив «Солнечный берег».

По версии НАБУ и САП, Ермак был частью организованной группы, которая отмыла 460 миллионов гривен. Деньги вкладывали в строительство роскошных коттеджей в селе Козин на Киещине (городок «Династия»).

Также в Офисе президента впервые отреагировали на вручение подозрения экс-руководителю ОП Андрею Ермаку представителями НАБУ и САП. Позицию Банковой озвучил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин во время общения с медиа. Он сказал, что поскольку процессуальные действия продолжаются, давать какие-либо конкретные оценки ситуации еще рано.

К слову, Владимир Зеленский не фигурирует в производствах НАБУ и САП, в частности, по делу об имениях в «Династии».

