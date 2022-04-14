ЕС будет учитывать два основных критерия вступления Украины: стало известно какие именно

ЕС будет учитывать два основных критерия вступления Украины: стало известно какие именно

Этот анализ будет продолжаться до лета и в июне Украина, скорее всего, получит оценку этих критериев.

Европейская комиссия будет учитывать два основных критерия по евроинтеграции Украины. Речь идет об уровне демократии и рыночной экономики страны.

Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикаса в эфире телемарафона "Единые новости".

"Европейская комиссия будет учитывать два основных критерия в случае с Украиной: демократия и рыночная экономика. Этот процесс ускоренной процедуры должен завершиться до июня. Анализ продлится до лета и в июне мы надеемся услышать оценку демократии и рыночной экономики от европейских чиновников", — отметил Маасикас .

Напомним, ранее Владимир Зеленский рассказал, за сколько времени Украина подготовит ответы в опроснике по поводу членства в ЕС.

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